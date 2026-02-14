В Шумерле откроется первый в Чувашии географический класс РГО

С 1 сентября в этом классе начнут обучаться пятиклассники. Проект направлен на популяризацию географии, совместные исследования с педагогами, развитие творческих способностей и профориентацию школьников.

Между гимназией и региональным отделением РГО было подписано соглашение о взаимодействии, что позволит совместно развивать внутренний туризм и вести патриотическую работу среди школьников. Ученики получат доступ к онлайн-лекциям известных учёных и путешественников, к электронной библиотеке Русского географического общества. Они смогут побороться за путёвки в лагеря «Океан», «Артек» и «Орлёнок» в рамках масштабных конкурсов.



Гимназия № 8.