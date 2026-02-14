Больше половины онкозаболеваний выявлено на ранних стадиях

В центре амбулаторной онкологической помощи Шумерлинского ММЦ выявили 329 злокачественных новообразований у пациентов, из которых 59,5 % на 1-2 стадиях. Таковы итоги 2025 года, озвученные в среду главным врачом Владимиром Кутиным на отчетном собрании. Лечение в дневном стационаре получили 299 пациентов, что полностью соответствует целевым показателям.



Свою роль в обнаружении новообразований сыграли диспансеризация и профосмотры. План по ним в 2025 году перевыполнен на 19 % (для сравнения — в 2024 году показатель выполнения диспансеризации не достиг целевого уровня и составлял 87,2 %). Однако есть недочеты, например, невысокий показатель прохождения диспансеризации населением репродуктивного возраста – всего 72,4 %. На достижение целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» будет направлена работа центра и в 2026 году.

Подготовила Н. Игнатьева.