Шумерлинские семьи оценили помощь государства

Более 8 месяцев назад, в канун Дня защиты детей, в стенах Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения были запущены сразу две важные инициативы, направленные на поддержку молодых семей. Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных и группа кратковременного пребывания детей «Я расту в Чувашии» стали настоящим спасением для многих родителей. Открытие этих направлений в ШКЦСОН стало возможным благодаря реализации национального проекта «Семья». Из федерального бюджета было выделено порядка 5 млн рублей на создание пункта проката и примерно 800 тысяч рублей — на организацию группы кратковременного присмотра.

На днях газета побывала в центре и пообщалась с родителями, которые с удовольствием поделились своими впечатлениями.



Отметим, что пункты проката товаров для новорожденных в республике организованы уже во всех муниципалитетах. Шумерлинским родителям в этом плане повезло — у нас он открылся одним из первых в Чувашии. Всего с момента открытия в Шумерлинском округе пунктом проката воспользовались 73 семьи, относящихся к разным категориям. Из них 8 — семьи участников специальной военной операции. Услуга предоставляется бесплатно. Всего на прокат было взято 206 предметов первой необходимости для малышей.



Другой возможностью — услугой кратковременного присмотра за детьми — с момента открытия в округе воспользовались 64 семьи. Кратковременный присмотр осуществляется за детьми в возрасте от 1 года до 3 лет включительно либо в помещении организации социального обслуживания, либо на дому. В Шумерле за детьми присматривают два квалифицированных специалиста-психолога в социальной сфере. Оставить детей на присмотр можно от 2 до 6 часов в день без организации питания. Продолжительность пребывания ребенка в группе, где одновременно могут находиться до 7 детей, составляет до 3 часов в день, в домашних условиях по месту проживания заявителя — до 6 часов. Чтобы воспользоваться этой услугой, родителям или законным представителям необходимо обратиться в ШКЦСОН. Также предварительную заявку можно оставить в группе организации в «ВКонтакте», по телефону 2-04-83 или написать на электронный адрес организации: shum_cson@rchuv.ru.



Услуги по кратковременному присмотру и предоставлению предметов первой необходимости для новорожденных предоставляются семьям участников СВО, студенческим семьям, молодым семьям, семьям с единственным родителем (усыновителем), многодетным и малоимущим семьям, семьям, в которых воспитываются ребенок-инвалид или дети-сироты, семьям аспирантов и научных сотрудников и др.



Причин для оказания помощи может быть множество: если у родителей есть необходимость в визите к врачу (дневной стационар), в уходе за больным родственником, если они на временной занятости, проходят курсы обучения, защищают диплом и др.



Названные меры поддержки помогают молодым семьям справляться с повседневными трудностями, предоставляя временное облегчение в уходе за детьми и позволяя сосредоточиться на собственных нуждах и обязанностях. Эти услуги демонстрируют важность социальной поддержки, направленной на улучшение качества жизни семей с маленькими детьми.

Елизавета Губанова, мама четверых детей:

«Об открытии пункта проката товаров для новорожденных я узнала в сообществе «ШКЦСОН» в социальной сети «ВКонтакте». Сразу же обратилась в учреждение за помощью, так как нам нужны были манеж и стульчик для кормления младшего ребенка. На сегодняшний день эти предметы мы уже вернули, ведь Андрюша подрос и больше в них не нуждается. В планах — взять напрокат санки и на летнее время коляску.

До декретного отпуска я работала в магазине продавцом, муж работает в МЧС, в пожарной части. Мы — родители четверых детей, старшему из которых 8 лет, а младшему — полтора года. Приятно, что государство заботится о семьях с детьми, и жаль, что такого пункта не было, когда родились мои старшие дети. Ведь брать товары напрокат — это существенная экономия».

Надежда Черкаская, многодетная мама:

«В нашей дружной семье воспитываются шестеро детей. Старшей дочери Веронике на днях исполнилось 12, а младшим девочкам — двойняшкам — скоро будет

7 месяцев.

О существовании пункта проката вещей первой необходимости мы узнали благодаря нашему участковому педиатру и буквально сразу же приняли решение обратиться туда за помощью. Уже успели оценить удобство, воспользовавшись услугами проката колясок для двойни, детских шезлонгов, специальной ванночки для купания младенцев и понравившейся игрушки.

Мы очень рады появлению такой услуги в нашем городе. Помимо экономии семейного бюджета, это очень удобно, поскольку позволяет брать вещи напрокат на срок до полугода, возвращать их по мере взросления ребенка и заменять новыми предметами».

Татьяна Александрова.