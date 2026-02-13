Фонд «Защитники Отечества» помогает бойцам «Вагнера»

В соответствии с установленным порядком решение о присвоении статуса ветерана боевых действий бойцам, принимавшим участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», принимает созданная в Министерстве обороны РФ комиссия. Основанием для положительного

решения является подтвержденная информация об участии в боевых действиях, в первую очередь, сведения о государственных наградах и полученных ранениях.

Многие медицинские документы сотрудников ЧВК «Вагнер» оформлены на позывные и не подлежат идентификации, а справки, подтверждающие участие в боевых действиях от ЧВК «Вагнер» и выступающих от ее имени общественных организаций, не имеют юридической силы, так как данные организации не имели соответствующего правового статуса. Учитывая это, фонд «Защитники Отечества» выступил с инициативой, чтобы комиссия Министерства обороны РФ, вынося решения, учитывала нотариально заверенные показания свидетелей, которые могли бы подтвердить участие заявителя в боевых действиях. Филиалы фонда по всей стране принимают заявления со свидетельскими показаниями и передают их в комиссию Минобороны РФ.



С участниками спецоперации, у которых не получается найти свидетелей, ведется персональная работа, устанавливается связь с сослуживцами. Также содействие в розыске свидетелей оказывает комиссия Минобороны РФ. Но это достаточно сложный процесс, поэтому сроки принятия решений, к сожалению, по таким случаям иногда затягиваются.



Всего с начала СВО при содействии фонда «Защитники Отечества» удостоверения получили около 23,5 тысячи защитников, и эта работа продолжится.



Источник: ГФ «Защитники Отечества».