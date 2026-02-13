Проект «Культурная среда» продолжается

Национальная библиотека Чувашии в рамках республиканского проекта «Культурная среда» побывала в гостях у старшеклассников гимназии № 8 – сотрудники провели программу «Персоны российской науки», посвященную гениальному ученому-энциклопедисту Дмитрию Менделееву. Встреча была приурочена к Неделе научного марафона «Россия в авангарде науки».

Школьники узнали, как Менделеев смог превратить разрозненные знания в стройную и элегантную научную систему, особый интерес вызвали малоизвестные широкой аудитории аспекты его наследия: пророческое предсказание важности изучения атмосферы, названной им «пятым океаном», глубокое понимание стратегической ценности нефти как «черного золота», а также неугасающий интерес к освоению Арктики и ее богатых ресурсов.



Интерактивный формат встречи стал ключом к глубокому погружению и лучшему усвоению материала. Работа с книгами в процессе выполнения интеллектуальных заданий позволила школьникам не только получить новые знания, но и развить навыки критического мышления. Кульминацией программы стал захватывающий брейн-ринг. Учащиеся продемонстрировали блестящее применение полученных знаний, показав не только эрудицию, но и логическое мышление, творческий подход и даже артистические способности. Особенно ярко это проявилось в ходе творческого задания «Интервью», где участники с азартом перевоплотились в журналистов и самого великого ученого.



Проект «Культурная среда», реализуемый по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева с осени 2024 года, продолжает расширять культурный горизонт жителей республики.

Источник: Национальная библиотека Чувашской Республики.