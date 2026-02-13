Обстановка с пожарами неблагоприятная

С начала года в Шумерлинском муниципальном округе складывается неблагоприятная обстановка с пожарами и их последствиями. Зарегистрировано уже 7 пожаров, в то время как за аналогичный период прошлого года число пожаров составляло 3. Все пожары зарегистрированы в жилом секторе.

На пожаре погиб 1 человек, травмирован тоже 1 человек. Трагический случай произошел 6 февраля в п. Мыслец — огонь унес жизнь 65-летнего мужчины. Причина пожара и сумма материального ущерба устанавливаются.



Напоминаем, что знание гражданами элементарных мер пожарной безопасности и умение действовать в экстремальных ситуациях влияет как на возникновение пожаров, так и на последствия от них.



Запрещается эксплуатировать электропровода, кабели, розетки и рубильники с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия, использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители, некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, прокладывать электропроводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов. Недопустимо оставлять без присмотра включенными в сеть электронагревательные и бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.



Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах. Не оставляйте без присмотра печи, которые топятся, не поручайте надзор за ними детям, не перекаливайте печи. Не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Нельзя топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива, а также использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.



В целях раннего обнаружения пожаров рекомендуем гражданам оборудовать места проживания автономными дымовыми пожарными извещателями.



Будьте бдительны и осторожны с огнём! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Для оперативного реагирования подразделений необходимо звонить по телефонам вызова экстренных служб: 01, 101, 112.

ОНДиПР по г. Шумерле и Шумерлинскому муниципальному округу.