Законодатели на стороне семейных ценностей

При поддержке фракции «Единая Россия» Государственная Дума приняла 150 законов в сфере материнства и детства, сообщила в своем Телеграм-канале депутат от Чувашии Алла Салаева. Тема парламентарию очень близка – в Чувашии Алла Салаева курирует проект «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

По словам депутата Госдумы, в бюджете 2026 года почти 10 % всех доходов направлено на поддержку семей в России и идет модернизация всей системы поддержки семей с детьми. В частности, для многодетных семей будет сохранена выплата единого пособия в случае незначительного превышения доходов. Условия сохранения единого пособия уже пояснил премьер-министр Михаил Мишустин: если при переоформлении пособия среднедушевой доход многодетной семьи окажется выше критерия нуждаемости, но не более чем на 10 % от прожиточного минимума, то выплаты будут продлены еще на год и их размер составит 50 % от регионального прожиточного минимума на каждого ребенка.



В весеннюю сессию Госдума рассмотрит еще 138 законодательных инициатив в сфере материнства и детства.

Подготовила Н. Владимирова.