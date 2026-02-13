Дан старт «Профессионалам-2026»

В Чувашии в четвертый раз проходит региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2026». Чемпионат организован в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».



Участие региона во всероссийском чемпионатном движении «Профессионалы» является частью работы по модернизации системы среднего профессионального образования в республике. По инициативе Главы Чувашии Олега Николаева создаются образовательные кластеры по подготовке специалистов для различных отраслей экономики, в том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Так, 1 сентября 2025 года начали работу два новых кластера, всего же в Чувашии действуют 9 образовательных кластеров.



В этом году заявки на участие в региональном этапе чемпионата подала 51 организация системы образования Чувашии. Конкурсная борьба ведется по 91 компетенции между 462 конкурсантами: 395 – в основной категории (студенты ссузов) и 67 – среди юниоров (школьники 14-16 лет). Работу участников оценивают около 600 экспертов.



Среди участников регионального этапа — студенты Шумерлинского политехнического техникума Милана Романова (поварское дело), Кирилл Минеев (ремонт и обслуживание легковых автомобилей), Даниил Тарасов (кирпичная кладка) и Максим Атлин (web-технологии).

По результатам регионального этапа чемпионата 91 победитель примет участие в финале, который пройдет с 30 марта по 30 апреля.



Подготовила Н. Игнатьева.