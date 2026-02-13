В этом году нас ожидают выборы депутатов Госдумы IX созыва

Выборы своим указом назначит Президент России в июне. Днем голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Государственная Дума предыдущего созыва. Таким образом, ожидаемая дата голосования – 20 сентября.

Общее количество мест в Думе не меняется — 450 депутатов. Выборы пройдут по смешанной системе: 225 депутатов изберут по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Впервые в выборах депутатов Госдумы примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого были пересмотрены границы избирательных округов: ДНР получит 3 одномандатных округа, ЛНР — 2, Запорожская и Херсонская области — по одному.



С учетом Государственных дум дореволюционной России предстоящие выборы станут тринадцатыми по счету. Выборы в Государственную думу Российской империи I созыва из-за географических особенностей страны растянулись на несколько месяцев – с февраля до июня 1906 года. Голосование проводилось через выборщиков, которых определяли четыре курии: землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая. Избирательного права были лишены мужчины моложе 25 лет, женщины, военнослужащие, студенты, полицейские и «бродячие инородцы». Отдельные правила проведения выборов были установлены для национальных окраин. Предвыборная агитация стала первым в истории России опытом массовых политических кампаний, площадки были самыми разнообразными: от чайных до трактиров, проводились публичные митинги и встречи в частных домах или арендованных залах.



Для заседаний первой Госдуме был предоставлен Таврический дворец в Санкт-Петербурге. Если в здании современной Государственной Думы на Охотном Ряду в Москве изначально размещались различные учреждения, то в думском зале Таврического дворца, где с 1906 по 1917 годы бушевали эмоции в обсуждении ключевых вопросов развития Российской империи, до реконструкции располагался зимний сад.



Первая Госдума просуществовала всего 72 дня. За время работы она одобрила два законопроекта, из которых только один прошел все необходимые процедуры и стал законом. Причина роспуска депутатов – конфликты с правительством.



В 1906 году в России произошло еще одно знаковое событие: на территории Великого княжества Финляндского, входившего в состав Российской империи, избирательные права получили женщины, но только на местных выборах.



