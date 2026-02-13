В городе начинается отлов бродячих собак

В среду на интернет-ресурсах администрации Шумерлинского округа появилась информация о заключении 6 февраля прямого муниципального контракта на оказание услуг по обращению с безнадзорными животными в городе. Исполнителем является индивидуальный предприниматель Видинеев В.И. Как в начале месяца сообщила администрация, по программе ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) выделена субсидия на 57 голов в год.

С целью более организованного подхода к делу заявки на услуги можно оставить на странице ИП Видинеева в сети «ВК» (vk.ru/otlovshym). Также при обнаружении безнадзорной или бродячей собаки можно сообщить в администрацию по телефону +7(83536)2-13-15 или по электронной почте gshum-admgkh1@cap.ru. По возможности зафиксируйте место и время происшествия, сделайте фото или видео, укажите адрес или контактные данные владельца, если он вам известен, — это поможет привлечь хозяина к ответственности. Сообщение примерно должно выглядеть так: «Найдена/замечена собака: дата, время, адрес (улица, дом), описание (порода, окрас), фото/видео прилагаются. Ф.И.О., адрес, телефон владельца (если известен)».



Хозяевам собак рекомендуется на период отлова безнадзорных и бродячих животных содержать своих питомцев на цепи или в вольере. Если на территории организации содержатся сторожевые или служебные собаки, то им тоже необходимо установить прочные цепи или вольеры, пометить территорию предупреждающими табличками.



Напомним, что с 23 декабря прошлого года в нашем округе ситуация в области обращения с животными без владельцев объявлена экстраординарной, период действия этого режима установлен сроком на 3 месяца.



Подготовила Н. Владимирова.