Тревожный звонок для родителей

Ежедневно в приемно-диагностическое отделение Республиканской детской клинической больницы обращаются юные пациенты с инородными телами в организме. Только с начала года детские хирурги спасли 10 детей, которые проглотили магнитные шарики. 6 были прооперированы, а у 4 одиночные магниты вышли сами. Десять маленьких жизней, спасенных благодаря оперативной работе хирургов, – это не просто цифра. Это десять семей, избежавших трагедии.

«По линии скорой медицинской помощи в приемное отделение доставили восьмилетнего мальчика с жалобами на боли в области живота и многократную рвоту. После проведения всех диагностических мероприятий врачи обнаружили множество инородных тел в организме.

Пациенту экстренно проведена операция — диагностическая лапароскопия, лапаротомия, ушивание перфораций тонкой кишки, удалено 44 магнитных шарика», — рассказывает заведующий детским хирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы Михаил Порфирьев.

А через некоторое время родители доставили в больницу четырехлетнего брата мальчика для проведения обследования, подозревая, что младший ребенок тоже мог проглотить магнитные шарики. К сожалению, их опасения подтвердились. В брюшной полости обнаружили 10 магнитиков. Юному пациенту также была проведена экстренная операция.



В данном случае братья вовремя получили необходимую медицинскую помощь. «Родители, будьте внимательны к своим детям! О том, что игрушки-головоломки из магнитных шариков опасны для детей, знают все. Но, к сожалению, продолжают покупать их своим детям. Попадание в организм инородных тел крайне опасно, последствия — развитие тяжелых осложнений, приводящих к инвалидизации и даже к смерти. Помните, что, если вам показалось, что ребенок что-то проглотил, необходимо экстренно обратиться за медицинской помощью к специалистам», — призвал и.о. главного врача Республиканской детской клинической больницы Дмитрий Лукоянов.

Источник: РДКБ.