Снежный десант в действии

Вечером 10 февраля представители шумерлинского депутатского корпуса опубликовали инициативу о проведении в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и Дня защитника Отечества субботника по расчистке от сугробов городского сквера Победы, назначив его на четверг, 12 февраля.

А уже 11 февраля, не дожидаясь назначенного дня, на борьбу с сугробами у Вечного огня вышли студенты и работники Шумерлинского политехнического техникума. Взяв в руки лопаты, плечом к плечу со своими воспитанниками работали заместитель директора по УВР Алевтина Осипова и директор техникума Татьяна Полякова. По словам последней, такие акции для студентов уже традиция — ежегодно в канун Дня памяти воинов-интернационалистов ребята расчищали от снега посвященный им памятник, а в этом году в связи с демонтажем и реставрацией памятника решили расчистить территорию у Вечного огня.



Напомним, что сквер Победы находится на реконструкции по программе благоустройства общественных территорий, подрядчик не успел сдать объект в срок. Возможно, по этой причине коммунальная служба и не расчищала от снега сквер.









Дружно в эти дни работали и волонтёры отряда «Счастливое будущее» гимназии № 8: расчистили снег на школьном дворе, привели в порядок Камень памяти и Аллею героев.

А десант из активистов школьного ученического самоуправления школы № 3 «Планета МИК» и юных поисков отряда «Поиск» высадился на территории Шумерлинского межтерриториального медицинского центра. Здесь они очистили от снега территорию вокруг мемориала медицинским работникам — участникам Великой Отечественной войны.

12 февраля к снежному десанту в сквере Победы присоединились депутаты окружного Собрания, сотрудники сети магазинов «Пятерочка» и неравнодушные жители. Вместе вышли, чтобы расчистить проход к памятнику воинам-интернационалистам и участникам СВО.

Подготовила Н. Игнатьева.