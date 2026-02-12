В Чувашии появятся 18 умных пешеходных переходов

Речь о комплексах с нейросетевой видеоаналитикой: смарт‑камеры фиксируют пешеходов, автоматически включают проекционную подсветку «зебры», световое табло «Пропусти пешехода» и голосовое оповещение о правилах безопасности.

Как сообщает Минтранс Чувашии, сейчас на региональных трассах работают 9 таких систем. Они установлены в Ядрине, Моргаушах, Кугесях, Красных Четаях, Красноармейском (по одному комплексу), а также в Калинино и Ибресях (по два).

До весны в этом году планируют смонтировать ещё столько же. По одному переходу появится в Стрелецком, Шыгырданах и Шумерле, по два — в Аликово, Вурнарах и Батырево.

Источник: чувашинформ.рф