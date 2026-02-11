Закрыть больничный лист можно в мессенджере «MAX»

Теперь пациентам не придется лишний раз приходить в поликлинику для повторного визита или продления больничного листа. Просто дождитесь, когда врач сам запишет вас на телемедицинскую консультацию после первичного приема. В специальном чат-боте мессенджера вы сможете увидеть точное время сеанса, подтвердить готовность и вовремя подключиться к онлайн-встрече с доктором.



Как это работает? Например, вы заболели и посетили врача в поликлинике. Во время первичного приема врач определит, как будет проходить последующая консультация — дистанционно или очно. В случае назначения телемедицинской консультации специалист сообщит вам дату и время ее проведения. В указанный день вам потребуется подтвердить свое участие и присоединиться к онлайн-консультации в назначенное время через специальный чат-бот «МАХ».



Исходя из заключения врача после повторного осмотра больничный лист будет либо закрыт, либо продлен. Все изменения автоматически отобразятся в электронной системе учета больничных листов.



Минздрав Чувашии.