Госдума одобрила масштабный пакет мер против цифрового мошенничества

Контроль над звонками из-за рубежа. Все международные вызовы будут маркироваться. Появится опция «самозапрета» на такие звонки. А тем, кто запрет не установил, могут приходить СМС с опросом: ждете ли вы звонок? Это отсечет массовые атаки мошенников, оставив возможность общения с родными.

◽️Каждый телефон будет на учете — в федеральной базе IMEI. Это привяжет гаджет к владельцу, упростит блокировку украденных устройств и помешает работе вражеских дронов с «симками».

◽️Лимит на банковские карты. У одного человека сможет быть не более 20 карт, и не больше пяти в одном банке. Цель — ударить по дропперам, которые помогают выводить украденные деньги.

◽️"Госуслуги" станут надежнее. Восстановить доступ к аккаунту можно будет только через биометрию, МФЦ или банк-клиент. Отказ от СМС для сброса пароля закрывает крупную лазейку. Появится и «красная кнопка» для экстренной блокировки подозрительных действий.

◽️Детские SIM-карты. Они позволят родителям контролировать контент и защитят детей от сетевых угроз.

◽️ИИ в помощь. Операторы смогут использовать искусственный интеллект для выявления мошеннических звонков. Все подозрительные номера будут передаваться в систему «Антифрод».

◽️Компенсации жертвам. Банки, а в будущем и операторы связи, будут обязаны компенсировать ущерб, если не выполнили меры защиты.

По информации с сайта rg.ru.