Ключевые изменения касаются трех аспектов: содержания предметов, материально-технического обеспечения и организации профильного обучения.

Основные нововведения:

База вместо углубленки. Для всех старшеклассников все учебные предметы будут изучаться только на базовом уровне. Действующее правило об обязательном выборе двух предметов для углубленного изучения отменяется.

Акцент на практику. Пересмотрено содержание программ по математике, физике, химии и биологии — в них усилена практическая составляющая. Требования к знаниям и умениям выпускников сформулированы более четко. Это связано с реализацией федерального плана по повышению качества математического и естественно-научного образования.

Гибкие профили. Сохраняются шесть профилей:

— естественно-научный,

— агротехнологический,

— гуманитарный,

— технологический,

— социально-экономический,

— универсальный.

Однако школы получат право формировать внутри них узконаправленные группы или классы. Например, в рамках технологического профиля можно создать IT- или инженерный класс, а в гуманитарном — класс с углубленным изучением языков и педагогики.

— Единые требования к оснащению. Впервые в стандарте закреплен базовый перечень обязательного оборудования для учебных кабинетов, прежде всего для естественно-научных дисциплин. Это призвано обеспечить равные условия для проведения уроков и практических работ во всех школах страны. Например, кабинет биологии должен быть укомплектован цифровыми микроскопами, лабораторной посудой, гербариями и другим оборудованием.

— Словарь для каждого. Закреплена норма о предоставлении каждому школьнику как минимум одного словаря по русскому языку (в печатной или электронной форме).

— Работа с ИИ. В стандарте отдельно отмечено, что учащиеся должны уметь использовать технологии искусственного интеллекта.

Источник: rg.ru.