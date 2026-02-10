Ключевые изменения касаются трех аспектов: содержания предметов, материально-технического обеспечения и организации профильного обучения.
Основные нововведения:
- База вместо углубленки. Для всех старшеклассников все учебные предметы будут изучаться только на базовом уровне. Действующее правило об обязательном выборе двух предметов для углубленного изучения отменяется.
- Акцент на практику. Пересмотрено содержание программ по математике, физике, химии и биологии — в них усилена практическая составляющая. Требования к знаниям и умениям выпускников сформулированы более четко. Это связано с реализацией федерального плана по повышению качества математического и естественно-научного образования.
- Гибкие профили. Сохраняются шесть профилей:
— естественно-научный,
— агротехнологический,
— гуманитарный,
— технологический,
— социально-экономический,
— универсальный.
Однако школы получат право формировать внутри них узконаправленные группы или классы. Например, в рамках технологического профиля можно создать IT- или инженерный класс, а в гуманитарном — класс с углубленным изучением языков и педагогики.
— Единые требования к оснащению. Впервые в стандарте закреплен базовый перечень обязательного оборудования для учебных кабинетов, прежде всего для естественно-научных дисциплин. Это призвано обеспечить равные условия для проведения уроков и практических работ во всех школах страны. Например, кабинет биологии должен быть укомплектован цифровыми микроскопами, лабораторной посудой, гербариями и другим оборудованием.
— Словарь для каждого. Закреплена норма о предоставлении каждому школьнику как минимум одного словаря по русскому языку (в печатной или электронной форме).
— Работа с ИИ. В стандарте отдельно отмечено, что учащиеся должны уметь использовать технологии искусственного интеллекта.
Источник: rg.ru.