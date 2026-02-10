Ответственность за смену электросчетчиков в многоквартирном доме

Согласно действующим нормам, собственникам жилья необходимо регулярно отслеживать состояние своих счетчиков и вовремя проводить обязательную проверку. При этом периодичность проверки определяется заводом-изготовителем, обычно это раз в 8-10 лет.

Но если прибор сломался, повредился или исчерпал свой ресурс (средняя продолжительность эксплуатации составляет примерно 25-30 лет), обязанность по замене ложится на плечи энергоснабжающей организации.

Жильцы оплачивают покупку и установку нового счетчика самостоятельно лишь в случае добровольной замены действующего, исправного прибора. Во всех остальных ситуациях расходы берет на себя энергетическая компания.

Гражданам лучше планировать замену счетчика заранее, не дожидаясь последнего дня окончания эксплуатационного периода, чтобы сотрудники обслуживающей организации смогли оперативно произвести необходимые работы.

