В Чувашии стартовал конкурс «Земский тренер»

Это возможность для специалистов в сфере физической культуры и спорта получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

Средства предоставляются однократно и могут быть направлены на любые цели по вашему решению.

Условия участия

— в конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации;

— имеющие высшее или среднее профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта либо обучающиеся на последнем курсе профильной образовательной организации;

— планирующие осуществлять трудовую деятельность в организациях физической культуры и спорта, расположенных в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, на территории Чувашской Республики.

📅 Приём заявлений:

с 9 февраля по 24 марта 2026 года

Все подробности о конкурсе, условиях участия, порядке отбора и формах документов размещены на сайте в баннере «Земский тренер».

Данные инициативы соответствуют государственной программе «Спорт России».

Минспорта Чувашии.