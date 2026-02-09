Началась регистрация на Международный фестиваль молодёжи – 2026 в Екатеринбурге

Заявочная кампания Международного фестиваля молодёжи – 2026 открылась 5 февраля в Национальном центре «Россия» в рамках Марафона «Россия – семья семей» Российского общества «Знание». Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Фестиваль пройдёт с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч участников из 190 стран мира, включая 5 тысяч россиян и 5 тысяч иностранных граждан. Участниками станут молодые люди в возрасте до 35 лет. В их числе – тысяча подростков от 14 до 17 лет. Для этой категории предусмотрена отдельная детская программа.

В организации и проведении фестиваля задействуют 2 тысячи добровольцев со всей России. Волонтёры будут распределены по 17 направлениям – от логистики и аккредитации до сопровождения делегаций и информационного сопровождения.

Основной площадкой фестиваля станет международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Размещение участников и волонтёров будет организовано на базе кампуса Уральского федерального университета.

В рамках мероприятия запланированы деловые, образовательные, культурные и спортивные события, а также Выставка достижений России, демонстрирующая потенциал науки, промышленности, культуры страны.

Нововведением станет отраслевой принцип формирования зарубежных делегаций. В Екатеринбург приедут представители креативных индустрий, государственного управления, науки и образования, спорта, предпринимательства, медиа, цифровых технологий и IT, а также социального сектора.

После завершения основной программы часть иностранных участников примет участие в экскурсионной программе, которая охватит 30 регионов России и Республику Абхазию.

Регистрация участников на открыта до 30 апреля: https://clck.ru/3Rf3t8