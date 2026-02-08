Партия охотничьего оружия передана для нужд подразделений, участвующих в СВО

В год 10-летия образования Росгвардии и 215-летия создания войск правопорядка офицеры Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Чувашии призывают граждан республики оказывать поддержку подразделениям, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции.

Первая в 2026 году партия охотничьего длинноствольного оружия уже передана в одну из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации. В этот раз на передовую отправилось 16 единиц оружия и более 350 патронов к ним, переданных гражданами республики. Ружья направлены в одно из национальных чувашских подразделений и будут помогать нашим бойцам в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.



Напомним, в 2025 году специалисты Росгвардии по Чувашии обеспечили передачу в Вооруженные Силы Российской Федерации 225 единиц охотничьего оружия и 7,5 тысячи патронов к нему.



Граждане, желающие пожертвовать оружие в пользу воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации, могут обратиться в территориальные подразделения Росгвардии, где сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы помогут составить все необходимые документы (договор пожертвования, акт приема-передачи) и организуют передачу сданного оружия и патронов к нему в воинские части.



Источник: Управление Росгвардии по Чувашии.