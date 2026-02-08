Достаточно одного читательского билета

В библиотеках Чувашской Республики стартовал проект по внедрению единого читательского билета. Он заменит многочисленные читательские билеты, которые раньше приходилось оформлять отдельно в каждой библиотеке.

В отличие от обычного читательского билета единый оформляется один раз при записи и действует бессрочно, требуя лишь ежегодной перерегистрации в соответствии с правилами пользования библиотекой. Единый читательский билет дает право стать читателем любой библиотеки, являющейся участником Единой информационной сети библиотек республики, включая 458 библиотек-филиалов.



Сегодня единый читательский билет можно получить в Национальной библиотеке Чувашской Республики, в Объединении библиотек города Чебоксары, в центральных библиотеках Батыревского, Канашского, Комсомольского, Мариинско-Посадского, Порецкого, Цивильского, Чебоксарского, Шумерлинского, Ядринского и Яльчикского муниципальных округов. В течение года такая возможность появится и в остальных муниципальных образованиях.



Билет оформляется при личном визите в одно из учреждений, участвующих в проекте. Выдача единого читательского билета производится на основании паспорта. Детям младше 14 лет карту выдают в присутствии родителей или других законных представителей. Для оформления потребуются паспорт взрослого и свидетельство о рождении ребенка.



Кроме личного визита, по единому билету можно дистанционно обращаться в библиотеки, заказать доставку документа до ближайшего учреждения (по условиям библиотеки, выдающей документ), создавать личный кабинет на портале библиотек Чувашской Республики. Перечень сервисных услуг, доступных по карте, будет расширяться.

Национальная библиотека Чувашии.