Супружескому союзу Ивана Михайловича и Алевтины Григорьевны Арисовых 8 февраля исполняется 55 лет. Этот семейный юбилей — свидетельство не только прочности брачных уз, но и удивительной гармонии и взаимного уважения, царящих в их доме.

Арисовы — активная, трудолюбивая и творческая семья. Рука об руку они идут по жизни вместе, с энтузиазмом достигая общих целей. Их дом всегда полон тепла и понимания, и изумрудный юбилей — прекрасный повод поздравить эту замечательную семью с таким значимым событием!



Иван Михайлович, заслуженный работник сельского хозяйства Чувашии, человек с богатой биографией. Его трудовая деятельность — это яркий пример преданности малой родине. Он прошел путь от секретаря парткома до председателя колхоза им. Ленина Шумерлинского района. Более десяти лет посвятил воспитанию молодого поколения, работая учителем в Ходарской средней школе им. И.Н. Ульянова, удостоен почётных грамот Министерства просвещения РСФСР. Активная гражданская позиция И.М. Арисова также проявилась в работе депутатом Государственного Совета Чувашской Республики.



Рука об руку все эти годы с ним идет верная спутница Алевтина Григорьевна, профессиональная жизнь которой также была связана с Ходарской школой. Алевтина Григорьевна проработала в школе до 2002 года, является отличником народного образования РСФСР.



Главное богатство семьи Арисовых — это дети. Самые важные семейные ценности, основанные на взаимной любви и глубоком уважении, они передали двум дочерям и сыну и воспитали их достойными и чуткими людьми. Вероника — известная певица и педагог, основатель и руководитель народного коллектива студии современной песни «Сингл» в Чебоксарах. Ирина — выпускница Чувашского педагогического института, трудится в Институте усовершенствования врачей. Александр — майор запаса МВД Чувашской Республики. И, конечно, главная радость юбиляров — трое замечательных внуков.



От всей души поздравляем Ивана Михайловича и Алевтину Григорьевну с изумрудной свадьбой! Желаем крепкого здоровья, душевного тепла и мирного неба.

П. Карпова, зав. Ходарской сельской библиотекой им. В. Ф. Николаева.