Электронное удостоверение пенсионера с QR-кодом упростит жизнь

Социальный фонд России выпустил электронное свидетельство пенсионера, что стало очередным шагом в масштабной программе цифровизации социальной сферы. Особенностью нового формата стал QR-код — матричный штрихкод, который легко сканируется любыми мобильными устройствами.



Новое электронное удостоверение с QR-кодом доступно в личном кабинете на портале госуслуг. Оно является полноценной альтернативой традиционному пластиковому документу. В отличие от обычного удостоверения, цифровой QR-код невозможно потерять.



Главное преимущество нововведения заключается в отсутствии необходимости подачи заявлений для получения цифрового удостоверения. Для граждан, уже являющихся пенсионерами, QR-код автоматически отображается в их личном кабинете на «Госуслугах». Для тех, кто только оформляет пенсию, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после ее назначения. Срок действия самого кода не бесконечен, поэтому его необходимо периодически обновлять.



Электронное удостоверение содержит всю необходимую информацию о пенсионере: Ф.И.О., страховой номер индивидуального лицевого счета, вид пенсии и срок ее назначения, а также фотографию владельца. Документом можно подтвердить факт назначения пенсии при обращении за льготами и услугами.



Ранее выданные пластиковые пенсионные удостоверения сохраняют свою силу и не требуют обязательной замены. Граждане, предпочитающие традиционный формат, могут по-прежнему получить пластиковое свидетельство пенсионера в клиентской службе.



Отделение СФР по Чувашии.