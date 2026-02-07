Только в электронном виде!

С 1 января 2026 года крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), садоводческие и огороднические

товарищества, гаражные и жилищные кооперативы, а также товарищества собственников жилья (ТСЖ) обязаны подавать документы в Росреестр в электронном виде.

С 1 марта 2025 года для этих организаций действовала законодательная отсрочка, позволявшая подавать документы в бумажном формате, в то время как все юридические лица с указанной даты перешли на электронное взаимодействие с Росреестром.



Электронная подача не распространяется на следующие случаи: если стороной сделки является физическое лицо (кроме договоров участия в долевом строительстве, которые предоставляются только в форме электронных документов), если на сайте Росреестра сообщили о временном техническом сбое. Кроме того, сейчас временно отсутствует возможность подачи заявлений об осуществлении государственного кадастрового учёта и регистрации прав в электронном виде иностранными юридическими лицами, иностранными дипломатическими представительствами, международными организациями, а также управляющими компаниями, в доверительном управлении которых находится паевой инвестиционный фонд. Таким заявителям документы на бумаге можно подавать в офисах МФЦ.



В 2025 году в Росреестр Чувашии поступило 26753 электронных заявления от юридических лиц. Больше всего документов поступает от органов муниципальной власти и от застройщиков. У данной категории заявителей четко прописаны сроки подачи документов. Много документов в электронном виде направляют в Росреестр и нотариусы. Срок рассмотрения документов в электронном виде составляет 1 рабочий день при отсутствии замечаний.



Подать документы в электронном виде можно через личный кабинет правообладателя на официальном сайте Росреестра, через Единый портал государственных и муниципальных услуг или через иные информационные площадки и программные продукты сторонних производителей.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.