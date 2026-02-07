Всего одно заявление для защиты недвижимости

В 2025 году в Росреестр Чувашии поступило 28 тысяч 572 заявления о запрете сделок без личного участия.

Заявление о запрете сделок без личного участия поможет защитить собственника от злоумышленников, если те попытаются продать квартиру или иное имущество по поддельной или полученной обманом доверенности. Если в ЕГРН внесен подобный запрет, то без собственника сделку не зарегистрируют.



Подобная блокировка будет полезна, если собственник жилья не проживает по месту прописки, на длительное время уезжает из своего региона или переживает за безопасность собственности по другим причинам.



«Для внесения в ЕГРН записи о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права или обременения объекта недвижимости без личного участия собственника или законного представителя необходимо подать соответствующее заявление. Это можно сделать через официальный сайт Росреестра, личный кабинет «Госуслуг» или при обращении в МФЦ. Такие меры защищают права собственников недвижимости и предотвращают незаконные сделки с ней.

Собственники, подавшие заявление, получают дополнительную защиту имущественных прав», — сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.

В МФЦ Чувашии отмечают, что количество желающих защитить свою недвижимость с помощью такого запрета значительно выросло. «Оформить запрет можно в отношении любой недвижимости, если она стоит на кадастровом учете и права на нее зарегистрированы в Росреестре. Это может быть квартира, дом, комната или гараж. Если собственников у имущества несколько, наложить запрет можно только на свою долю. На каждый объект недвижимости формируется отдельное заявление. Бывали случаи, когда у одного гражданина в собственности было 10 объектов недвижимости (квартира, кладовка, дом в деревне, дача, земельные участки, гаражи и т.д. ) и он хотел запретить сделки со всем своим имуществом, соответственно, наши сотрудники по каждому объекту заполняли и направляли в Росреестр отдельное заявление. Отмечу, что запись о запрете вносится Росреестром в течение 5 дней с момента приема заявления. Услуга бесплатная», — поделилась директор МФЦ Чувашии Марина Романова.



Подать заявление о запрете сделок без личного участия может собственник недвижимости, законный представитель (например, родитель несовершеннолетнего) и представитель по нотариальной доверенности.



Проверить, установлен ли у вас запрет на безличное участие в сделке, можно на портале госуслуг, заказав бесплатно выписку. Запрет действует бессрочно, повторной подачи заявления не требуется.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.