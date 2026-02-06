Шумерлинские артисты участвовали в фестивале-конкурсе

В Яльчикском муниципальном округе состоялся Межрегиональный фестиваль-конкурс патриотической песни памяти участника СВО, кавалера ордена Мужества, гвардии лейтенанта С.В. Демьянова «Поклон тебе, солдат России!»

В финале фестиваля-конкурса приняли участие конкурсанты из Яльчикского, Канашского, Батыревского, Шумерлинского муниципальных округов и Республики Татарстан.



По результатам конкурса наши коллективы и солисты показали блестящие результаты: дипломом лауреата I степени в номинации «Соло» отмечен Валентин Николаев (Ходарский сельский Дом культуры), дипломом лауреата II степени в номинации «Дуэт» – Ирина Кушнирено и Римма Максимова (передвижное клубное учреждение), в номинации «Ансамбль» — вокальный ансамбль «Родник» под руководством Олега Кушникова (Ходарский сельский Дом культуры), дипломом лауреата III степени в номинации «Ансамбль» — народный фольклорный коллектив «Шанчăк» под руководством Людмилы Григорьевой (Егоркинский сельский Дом культуры).

Их успех — результат большого труда и таланта.

ИРЦК Шумерлинского округа.