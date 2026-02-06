Собираем гуманитарную помощь к 23 Февраля

Шумерлинский КЦСОН ко Дню защитника Отечества объявил акцию по сбору гуманитарной помощи, чтобы подарить к празднику нашим участникам СВО немного тепла и внимания.

Желающие присоединиться могут принести вещи и продукты в пункт сбора по проезду Мебельщиков, 9.

Принимаются консервы (мясные, рыбные), пюре и вермишель быстрого приготовления, кофе (очень актуально!), чай листовой и пакетированный, шоколад, печенье в пачках, сгущеное молоко, каши в пакетах, крупы, макароны, сухофрукты, орехи.



Также бойцам нужны влажные салфетки и влажные полотенца, зубная паста, зубные щетки, станки и средства для и после бритья, шампуни, мыло (в т.ч. хозяйственное), туалетная бумага, полотенца, порошок стиральный, аккумуляторные машинки для стрижки, щипчики для ногтей, антисептики для рук.



Из одежды (только мужской!) принимаются носки, трусы, майки, футболки, трико, тактические перчатки беспалые, перчатки х/б, рабочие, прорезиненные, балаклавы и подшлемники, камуфляжная одежда, тактические костюмы (зима/весна), резиновые тапочки.



Для обустройства быта бойцам необходимы гвозди, саморезы, молотки и другие инструменты, пена, свечи хозяйственные, лампы накаливания, фонарики налобные, батарейки, фасовочные пакеты и мешки для мусора.

Шумерлинский КЦСОН.