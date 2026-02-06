Скрининг для выявления злокачественных новообразований

В рамках профилактических медицинских осмотров и первого этапа диспансеризации взрослого населения для раннего выявления рака молочной железы женщинам в возрасте от 40 до 74 лет 1 раз в 2 года проводится маммографическое обследование. Маммография позволяет диагностировать наличие опухолевых новообразований молочных желез на ранних стадиях, до появления заметных уплотнений и других клинических симптомов. Это крайне важно для своевременного и эффективного лечения рака молочной железы.



Для раннего выявления рака предстательной железы мужчинам в возрасте 45, 50, 55, 60 лет и 64 года проводят определение простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке крови — белка, который вырабатывается предстательной железой. Изменения в предстательной железе выявляются с помощью ПСА на самых ранних стадиях. Злокачественные процессы в предстательной железе на ранних стадиях прогрессируют медленно и могут протекать бессимптомно. Определение ПСА позволяет заподозрить опухолевый процесс в предстательной железе, вовремя начать лечение.



С целью выявления рака толстой и прямой кишки от 40 до 64 лет 1 раз в 2 года и с 65 до 75 лет ежегодно проводят исследования кала на скрытую кровь. Диагностика заболеваний на ранних стадиях и своевременно начатое лечение повышают шансы больного на выздоровление.

Скрининг на выявление рака шейки матки проводят женщинам от 18 до 64 лет 1 раз в 3 года путем цитологического исследования мазка с шейки матки.



Проходите диспансеризацию регулярно! Берегите свое здоровье!



Республиканский центр общественного здоровья.