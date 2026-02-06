На этот вопрос в рамках Недели профилактики онкологических заболеваний, которая проходит в России со 2 по 8 февраля, отвечает главный внештатный специалист онколог Минздрава Чувашии

Сергей АЛЕКСЕЕВ. Врач развенчивает главные мифы и объясняет, от чего на самом деле сегодня зависят шансы на успех в борьбе с болезнью:

Этот вопрос я слышу чаще всего — и от пациентов, и от их близких. И на него важно ответить чётко и честно: онкологическое заболевание сегодня в большинстве случаев не является приговором.

Современная онкология действительно сделала огромный шаг вперёд. Благодаря стремительному развитию медицинских технологий сегодня многие виды рака излечимы, особенно при ранней диагностике. Даже в тех случаях, когда заболевание диагностируется на более поздних стадиях, врачи могут перевести его в хроническую форму, обеспечить устойчивую ремиссию, сохранить качество жизни пациента и продлить её на годы и даже десятилетия.

В 2025 году в Чувашии было выявлено 5407 новых случаев злокачественных новообразований. На первом месте среди выявленных онкозаболеваний — рак кожи, за ним следуют новообразования легкого, молочной железы и органов пищеварения. Почти 60 % случаев выявлены на ранних стадиях.

По состоянию на 31 декабря 2025 года на диспансерном учёте состояло почти 35000 человек с онкологическими заболеваниями. Около 68 % из них живут 5 лет и более после постановки диагноза — это исторический максимум.

Ключевую роль играет ранняя диагностика. Регулярные профилактические осмотры, диспансеризация, внимательное отношение к своему здоровью позволяют выявить заболевание тогда, когда лечение наиболее эффективно и щадяще.

Не менее важно понимать: рак — это не одно заболевание, а более ста разных болезней, каждая из которых требует индивидуального подхода. Поэтому так важно не заниматься самолечением и не терять время, а своевременно обращаться к специалистам. Сегодня в арсенале врачей есть современные методы хирургического лечения, лучевая терапия, лекарственное лечение, таргетная и иммунная терапия. Всё это позволяет подбирать лечение с учётом особенностей конкретного пациента. Не бойтесь обследований, не откладывайте визит к врачу и не оставайтесь с тревогой наедине. Ранняя диагностика и доверие к специалистам спасают жизни.

Онкологический диагноз — это всегда испытание, но это путь, по которому пациент идёт не один. Рядом — врачи, современные технологии и реальные шансы на выздоровление.

Республиканский центр общественного здоровья.