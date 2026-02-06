Полицейские оперативно выявили автора незаконного контента с БПЛА

Напоминаем, что решением Оперативного штаба Чувашии от 26 августа 2025 г. установлен запрет на съемку БПЛА и обнародование данной информации в Интернете.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике выявили кадры применения вражеских БПЛА в Чебоксарах, причем автор съемки сопроводил видео сатирическим комментарием. Нарушителя вычислили быстро, им оказался 22-летний чебоксарец, ранее привлекавшийся к уголовной и административной ответственности за реабилитацию нацизма, возбуждение ненависти либо вражды, а также публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики.



Представителем МЧС Чувашии в отношении чебоксарца был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 3.1. закона об административных правонарушениях в Чувашской Республике. Материал рассмотрит мировой суд.

МВД по Чувашии.