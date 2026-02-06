Об успехах, испытаниях, планах

В четверг состоялась седьмая по счету пресс-конференция Главы Чувашии Олега Николаева. В течение двух с половиной часов представители федеральных и региональных СМИ, молодёжных медиацентров задали порядка 30 вопросов.

Общение с журналистами началось с обсуждения итогов минувшего года и наиболее заметных его моментов. Как отметил Олег Николаев, республика достигла большей части намеченных целей и выполнила важные показатели. Макроэкономически это заметно по увеличению сбора налогов. Доходы бюджета выросли на 12 %. Очень заметно выросли именно собственные доходы региона, Бюджетная обеспеченность тоже порадовала. Для жителей республики всё это выразилось в появлении новых социальных объектов и в серьезном обновлении существующих. Чувашия наращивает объемы ремонта дорог. В целом в экономике, по словам главы, есть серьезные вызовы в промышленности, в частности, в машиностроении, и здесь работа менеджмента компаний с правительством региона идет в ежедневном взаимодействии. В агарной сфере республика обеспечила выполнение множества показателей продовольственной безопасности. Отдельно Олег Николаев заострил внимание на том, что в регионе реализовать до конца не удалось. В инфраструктурном бюджетном кредитовании Чувашия смогла реализовать не все проекты в жилищном строительстве. Причина – в изменении правил самого процесса предоставления поддержки, и республика динамично завершает реализацию этих объектов, они близки к сдаче. Завершая обзор итогов года, глава рассказал о динамике процессов в сфере спорта и физической культуры. Республика запустила три новых крупных спортобъекта.



Рекордные снегопады стали испытанием для всей Чувашии. И в целом, по мнению главы региона, дорожный комплекс выдержал, фактов прекращения движения практически не было, краткие затруднения оперативно решались совместно с Госавтоинспекцией и дорожными службами. Но пока техника выходила на первостепенные улицы, пострадали дворовые территории. Руководитель республики сообщил, что появится программа поддержки управляющих компаний. Республика оценит полностью их эффективность, и здесь поможет тот факт, что Чувашия сама производит коммунальную технику — ее направят во дворы и улицы. По словам Олега Николаева, его особенно тронуло, как помогали жильцы домов своим дворникам.



Важной темой для разговора стало внимание к участникам специальной военной операции и к памяти тех, кто отдал жизнь, выполняя воинский долг. Центром увековечивания памяти воинов из Чувашии стал столичный Парк Победы. Скоро там будет воздвигнут монумент, вокруг него появится особая в своей значимости территория. Этот проект, отметил Олег Николаев, вызвал человечную реакцию Германа Грефа, и Сбербанк примет участие в воплощении замыслов региона, поможет в создании пространства памяти и воинской славы.



По вопросу передачи электросетей Чувашии федеральной структуре Олег Николаев отметил, что в свое время республика стала одним из пилотных регионов, начавших модернизацию сетевого хозяйства, а сейчас вступил в силу федеральный закон и в регионах сетевое хозяйство передается в «Россети». «Россети» судятся с республикой. Суд первой инстанции поддержал позицию региона, который видит управление сетевым комплексом в рамках своих стратегических программ. Сейчас решение в стадии аппеляции и правильно будет дождаться окончания судебного процесса, отметил глава, отвечая на вопрос «Советской Чувашии».



Издание «Коммерсант» поинтересовалось развитием туризма. Как ответил Олег Николаев, республика привыкла ставить очень амбициозные цели и эти стремления совпадают с вектором деятельности корпорации ВЭБ, что открывает потенциально очень широкие возможности. Сейчас регион создает новые точки притяжения и интерес туристов к ним растет. Уделяется внимание развитию речного туризма, туристической привлекательности малых городов — в Козловке и Мариинском Посаде появятся причальные стенки. После реконструкции Музей космонавтики в Шоршелах тоже вызовет новую волну интереса к его экспозициям. Не отстает и событийный туризм: фестиваль «Зеленое золото», Ягодный фестиваль, спортивные игры. В дни их проведения все отели переполнены. Соответственно, увеличивается номерной фонд — республикой заинтересовались очень серьезные игроки в этой сфере. Помогает реализации масштабных планов промышленный туризм, привлекает в республику свою аудиторию экологический и этнотуризм.

Прозвучал вопрос о позициях Чувашии в хмелеводстве, на которое регион делает ставку. Хмель — это по-своему брендовая вещь для Чувашии, подчеркнул глава. Региону удалось вовлечь в возрождение хмелеводства серьезное количество людей, ведомств, предприятий, вплоть до президента страны. С 2021 года республика создала все элементы технологического суверенитета в хмелеводстве: свою лабораторию, свой комбайн и свой сушильный комплекс на «Тектсильмаше». Чувашия стала для страны центром компетенций.



