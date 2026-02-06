На республиканской спартакиаде выступили достойно

Депутаты Шумерлинского муниципального округа совместно с исполнительным секретарём местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в Республиканской зимней

спартакиаде среди муниципальных депутатов Чувашии на призы «Единой России».

Соревнования были посвящены Году местных отделений партии. В открытии спартакиады принял участие председатель Госсовета Чувашской Республики Леонид Черкесов.



Наши депутаты продемонстрировали отличные спортивные навыки в следующих дисциплинах: в лыжной эстафете, плавании и турнире по настольному теннису. Команда заняла 4-е место в общем зачете среди 23-х команд Чувашской Республики и завоевала 2-е место в плавании.

Мы призываем всех жителей округа активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

С. Степанова, исполнительный секретарь Шумерлинского местного отделения партии «Единая Россия».