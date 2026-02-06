Поводом для встречи с главой Шумерлинского муниципального округа Альбертом Ксенофонтовым стала вышедшая в прошлую пятницу на Первом канале телепрограмма «Мужское / Женское». Обсуждаемая с телеэкрана тема — переселение граждан из аварийного и ветхого жилья — касалась непосредственно шумерлинцев и вызвала широкий общественный резонанс.

Альберт Юрьевич, понятно, что телевизионная программа в должной мере не отразила полноценной картины происходящего. Многие моменты затронутой проблемы авторами телешоу показаны однобоко или попросту были упущены. Но, согласитесь, что в Шумерле проблема переселения граждан из аварийного жилого фонда имеет место быть. Поделитесь с нашими читателями предпринимаемыми властями мерами по решению этого вопроса.

На сегодняшний день на территории округа зарегистрированы 67 многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 г. В этих домах расположены 609 квартир общей площадью 24210 кв. м, в которых зарегистрированы 1215 человек.

В августе 2025 года постановлением Кабинета Министров была утверждена республиканская адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке после 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2025—2026 годы. В эту программу из 67 шумерлинских домов Минстроем Чувашии включены 11 по адресам: ул. Кирова, д. 75, ул. Красноармейская, д. 1, д. 17, ул. МОПРа, д. 23, ул. Свердлова, д. 92, д. 92а, д. 105, ул. Стройучасток, д. 9, ул. Тургенева, д. 17, ул. Угольник, д. 5, ул. Францева, д. 1а.

В рамках этой программы Шумерлинскому муниципальному округу оказана финансовая поддержка в размере 149 млн 675 тыс. рублей, из которых 128 млн 802 тыс. рублей – федеральные средства, 19 млн 203 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 1 млн 669 тыс. рублей — местного бюджета.

В декабре 2025 года для переселения граждан из аварийного жилищного фонда заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) в строящемся доме по улице Колхозной, 3а. Все 11 включенных в программу переселения домов, в которых расположены 52 жилых помещения общей площадью 2002,96 кв. м, до конца 2026 года будут расселены (жильцы 50 квартир переселятся в новый дом, собственникам еще 2-х квартир будет выплачена выкупная стоимость).

Остальные аварийные дома, состоящие в реестре, будут постепенно включаться в последующие республиканские программы переселения граждан.

Какова статистика прошлых лет по расселению аварийных домов?

В рамках предыдущей программы переселения в Шумерле расселено 9 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в период до 1 января 2017 г., где проживали 265 граждан в 125 жилых помещениях общей площадью 4521 кв. м. На эти цели было направлено 206 млн 465 тыс. рублей, из которых 98,8 % составили федеральные средства.

В телепередаче приняли участие жители конкретных аварийных многоквартирных домов, вынужденных жить в домах с разрушающимся фундаментом и плесенью. Это дома по Ленина, 26, Халтурина, 60 и 62, Сеченова, 44, Стройучасток, 2, Ломоносова, 56. На сегодняшний день дальнейшая судьба их жилья им неизвестна.

Да, действительно, все озвученные в передаче дома признаны аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом и включены в реестр аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г.

На момент признания указанных многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу действовала республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2013—2017 годы, по которой были расселены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 г., а также республиканская адресная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019—2023 годы. В рамках этих программ переселялись граждане, проживающие в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 г.

Таким образом, многоквартирные дома, о которых идет речь, в связи с несоответствием дат их признания условиям республиканских адресных программ переселения в программы переселения включены не были.

Какая конкретно работа проводится специалистами администрации после признания дома аварийным и подлежащим сносу?

С целью включения конкретного дома в республиканскую адресную программу переселения специалисты актуализируют и вносят данные дома и всех помещений в нем в автоматизированную информационную систему публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Фонд развития территорий, оказывающий финансовую поддержку Чувашской Республике для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, также проводит проверку технических заключений и иной документации по признанию домов аварийными и подлежащими сносу. Если по итогам такой проверки специалисты фонда укажут, что технические заключения по домам не соответствуют требованиям действующего законодательства ввиду применения в ходе обследования иных документов, то по финансовой поддержке могут отказать.

В связи с принятием нового свода правил оценки технического состояния жилых многоквартирных зданий возникла необходимость проведения повторной оценки многоквартирных домов на предмет подтверждения аварийного состояния.

Повторное обследование производилось специализированной организацией, являющейся членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, за счет бюджета администрации. На указанные цели в 2024 году из муниципального бюджета было выделено более 3,3 млн руб. Целью повторного обследования было исключительно подтверждение статуса аварийного состояния всех домов, включенных в соответствующий реестр.

Обращаю внимание, что повторное независимое экспертное исследование проведено для максимальной прозрачности. Исключать дома из реестра аварийных и ветхих — такой цели нет ни у кого.

И каковы результаты дополнительных обследований?

По результатам были составлены технические заключения, которые размещены в автоматизированной информационной системе ППК «Фонд развития территорий».

Из общего числа аварийных домов было установлено, что 7 из них имеют ограниченно работоспособное состояние несущих конструкций и не являются аварийными. Для защиты прав граждан и в целях подтверждения аварийного технического состояния домов администрацией была организована дополнительная работа. В настоящее время заключен контракт для проведения независимой экспертной организацией дополнительного обследования. Работы проводятся за счет местного бюджета, так как администрация заинтересована в сохранении статуса аварийного жилого многоквартирного дома и в расселении граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

По данным на 9 декабря 2025 года дома по проезду Мебельщиков, 4 и ул. Халтурина, 62 после еще одного дополнительного обследования, организованного администрацией, подтвердили статус аварийного состояния и документы по ним повторно направлены в фонд на проверку.

На сегодняшний день дома, расположенные по адресам: улица Сеченова, 44, улица Стройучасток, 2 прошли проверку и имеют статус «Утверждено фондом».

Многоквартирные дома по улице Ломоносова, 56, улице Халтурина, 62 и улице Ленина, 26 находятся на проверке в фонде.

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Халтурина, 60 на основании повторного обследования утратил свой статус аварийного дома в связи с установлением категории ограниченно работоспособного состояния.

По какой причине признанный ранее аварийным дом поменял статус?

На федеральном уровне изменился подход к признанию домов аварийными. Прежде всего комиссией рассматриваются несущие конструкции дома. И по результатам экспертной комиссии аварийность дома конкретно по Халтурина, 60 не подтвердилась.

Обращаю внимание, что, несмотря на результаты дополнительных обследований, ни один дом из реестра аварийного жилищного фонда не исключен. Все дома, аварийные и признанные ограниченно работоспособными, включены в заявку в адрес Минстроя о рассмотрении возможности выделения денежных средств на их расселение.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (ст. 95, пункт 3.1) предлагались ли гражданам, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, жилые помещения маневренного фонда?

Жители признанных аварийных домов в обязательном порядке были письменно проинформированы о том, что для временного проживания им может быть предоставлено жилое помещение маневренного фонда. Но так как все квартиры и комнаты маневренного фонда требуют ремонта, согласия на переселение от жильцов аварийных домов мы не получали.

Подчеркну, что граждан, проживающих в аварийном фонде, мы ни в коем случае не бросаем. При выделении федеральных средств все аварийные дома постепенно будут расселены. Уверяю, ситуация на нашем ежедневном контроле.

