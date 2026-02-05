Как вести себя на льду водоёма?

Безопасная толщина льда для одного человека в среднем составляет не менее 7 см. Однако нельзя забывать, что слой льда на водоеме не везде одинаков. Тонкий лёд обычно располагается у берегов, в местах слияния рек, слива в водоемы теплых вод и стоков, а также рядом с подземными источниками.

В случае появления типичных признаков непрочности льда (если вы слышите треск, лёд прогибается и на его поверхности проступила вода), немедленно вернитесь на берег. Идите широкими шагами, не отрывая ноги от поверхности, в крайнем случае ползите. Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги!



Если лед проломился: