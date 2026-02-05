Ждать недолго! Близится праздник лыжной гонки

Совсем скоро у любителей активного образа жизни вновь появится возможность объединиться — 14 февраля в нашем округе состоится традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка

«Лыжня России — 2026». Чтобы соревнования прошли гладко, нужно учесть все нюансы — именно их и обсудили члены оргкомитета по подготовке к мероприятию на заседании 5 февраля.

Было отмечено, что по традиции детские соревнования откроют программу днем раньше: 13 февраля на дистанцию выйдут ребята из дошкольных учреждений и ученики 1-5 классов школ округа. Основное мероприятие с участием всех желающих развернется уже 14 февраля на лыжной трассе посёлка Палан.

На совещании были рассмотрены вопросы подготовки лыжной трассы, транспортировки участников к месту соревнований, обеспечения их безопасности, медицинского сопровождения, предоставления горячего чая и мест для обогрева. Также обсуждались вопросы праздничного оформления, технического обеспечения и информационной поддержки.



Торжественное открытие «Лыжни России — 2026» запланировано на 10 часов 45 минут на стартовой поляне лыжной трассы п. Палан, а после этого начнутся азартные гонки среди участников различных категорий.



В 11.00 состоятся массовый заезд, в котором примут участие глава округа, его заместители, депутаты окружного Собрания, руководители предприятий, учреждений и организаций, спортивные семьи, ветераны физкультуры и спорта, предприниматели и все желающие. Изюминкой станет «Ретро-заезд».



Далее состоятся эстафеты среди сборных команд учащихся 6-8 классов, учащихся 9-11 классов и ШПТ, среди предприятий, учреждений, организаций, работников территориальных отделов округа.

Награждение победителей и призеров запланировано на 12 часов 45 минут.

Приглашаем всех желающих принять участие в этом позитивном спортивном празднике.

Татьяна Александрова.