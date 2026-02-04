«Слышать. Говорить. Помогать»: Фонд «Защитники Отечества» и АНО «Диалог Регионы» запустили обучающую программу 

Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с АНО «Диалог Регионы» запустил бесплатную обучающую программу «Слышать. Говорить. Помогать». Курс направлен на повышение квалификации специалистов, работающих с участниками СВО и их семьями, и призван улучшить качество поддержки, адаптируя профессиональные кадры к новым условиям.

Партнёром проекта на муниципальном уровне выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), которая будет привлекать к обучению муниципальных служащих. Программа рассчитана на сотрудников органов власти и представителей некоммерческого сектора.

Ключевая цель курса – систематизировать знания и дать практические инструменты для комплексной помощи защитникам и их близким. Экспертами курса стали специалисты в области юриспруденции, психологии, медиааналитики, а также специалисты фонда, МЧС России и АНО «Диалог Регионы».

Обучение доступно на онлайн-платформе «Диалог Регионы Про». Программа охватывает ключевые темы: от особенностей взаимодействия с семьями военнослужащих и помощи в получении льгот до работы с информационными рисками, разрешения конфликтов и ресоциализации ветеранов.

Государственный фонд «Защитники Отечества» и АНО «Диалог Регионы» совместно работают с запросами ветеранов СВО и их семьями с 2023 года. Благодаря этому партнёрству фонд не только решает конкретные проблемы, но и формирует аналитику, которая становится основой для системной помощи.

Так, в 2024 году фонд «Защитники Отечества» и «Диалог Регионы» обработали 30 тысяч обращений по военно-социальному профилю, а по итогам 2025 года – уже более 100 тысяч.

Напомним, Государственный фонд «Защитники Отечества», созданный по Указу Президента России Владимира Путина, обеспечивает персональное сопровождение ветеранов СВО и их семей. Фонд помогает с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением, трудоустройством, юридической поддержкой и адаптацией жилья. Филиалы фонда работают во всех регионах страны.