Расширены льготы по транспортному налогу для многодетных семей

В Чувашии с 2026 года многодетные семьи, воспитывающие 5 и более детей, полностью освобождены от уплаты транспортного налога за один автобус с мощностью двигателя до 150 л. с. включительно. А если мощность транспорта выше, предусмотрена фиксированная сумма льготы в размере 4500 рублей.



Новая льгота является очередной региональной мерой поддержки многодетных семей. Также в Чувашии с 2021 года семьи, воспитывающие трех и более детей, не уплачивают транспортный налог за один легковой автомобиль мощностью двигателя до 150 л. с. включительно.



Управление ФНС по Чувашии.