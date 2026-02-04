Правительство Чувашии распределило средства на обновление дорожной инфраструктуры

В перечень вошли 59 участков дорог регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений на них. На обновление планируется направить в этом году 4,16 млрд, в 2027-м – 5,97 млрд, в 2028-м – 5,89 млрд.

Основная часть средств пойдёт на ремонт ключевых трасс, также в программу включен ремонт мостов через реки Сугутка, Средний Аниш, Унга и Меня, предусмотрены средства на содержание и проведение диагностики по предстоящему обновлению дорог.



Самым дорогостоящим объектом станет капитальный ремонт Лапсарского проезда в Чебоксарах – на него в течение 3 лет направят 1,3 млрд рублей. Самые протяжённые объекты – участки на автодорогах Чебоксары – Сурское (49 км), «Аниш» (41 км) и Калинино – Батырево – Яльчики (20 км).

Так, в 2026 году на территории Шумерлинского округа планируются ремонтные работы на участках км 79+280 − км 81+000 км и 81+000 – км 85+657 автодороги «Сура, на десяти участках а/д Чебоксары – Сурское. На 2027 год запланирован ремонт автодороги Шумерля – Наваты на участке км 0+000 − км 3+546.

По информации cap.ru.