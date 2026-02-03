Транспортная прокуратура разбирается в причине сбоя движения поездов в Чувашии

В ночь на 3 февраля 2026 года на перегоне Шумерля — Вурнары Горьковской железной дороги по техническим причинам были остановлены три грузовых состава. Инцидент произошёл на территории Чувашской Республики.

Из-за возникшей ситуации введены ограничения в движении пассажирских поездов, следующих в том числе через Владимирскую область и Республику Татарстан. Пассажиры столкнулись с задержками в пути.

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство даст оценку действиям ответственных служб и соблюдению требований безопасности на железнодорожном транспорте. Вопросы соблюдения прав пассажиров находятся на особом контроле прокуратуры.

чувашинформ.рф