Народная солидарность против снежной стихии в Чувашии

В то время как синоптики предупреждают о приближении к Чувашии сильных морозов, жители республики не ждут указаний свыше, а берут инициативу в свои руки. После череды обильных снегопадов по всему региону развернулась масштабная кампания взаимопомощи. Студенты, школьники, социальные работники и простые жители объединяются, чтобы расчистить снег у домов пожилых, маломобильных граждан и семей участников СВО.

Как рассказали в госпаблике учебного заведения, студенты из Шумерлинского политехнического техникума вместе с соцработниками пришли на помощь Эльфие Абдулберовне, матери погибшего участника СВО, расчистив её двор от снежных заносов. Для женщины, потерявшей сына, эта бытовая помощь и человеческое участие стали приятной поддержкой.

По информации с сайта: cheb.mk.ru.