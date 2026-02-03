Альберт Комахидзе избран в Президиум Союза отцов России

Решение о назначении принято в рамках Всероссийского форума «Отцовство: современные вызовы и пути решения». На форуме, прошедшем в Общественной палате РФ в Москве, обсуждались меры поддержки отцовства, а также состоялись съезд общероссийского «Союза отцов» и заседание его центрального Совета.

Чувашскую Республику на мероприятии представлял руководитель местной национально-культурной автономии грузин г. Чебоксары Альберт Комахидзе, который также является членом регионального отделения «Ассамблеи народов России». Его назначение в Президиум — признание активной работы по продвижению ценностей отцовства в республике. За многолетний вклад в это дело Альберт Комахидзе также был награждён Почётной грамотой Союза отцов России.

Чувашинформ.рф