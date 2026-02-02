Как изменились размеры детских пособий с 1 февраля 2026 года

С 1 февраля дня государство проиндексировало ключевые детские пособия и выплаты на 5.6%. Главное — перерасчет произойдет автоматически, обращаться никуда не нужно.

— Ежемесячное пособие по уходу до 1,5 лет: 10 837 рублей (минимум). Его может получать не только мама, но и отец, бабушка или опекун.

Для работающих по трудовому договору размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих календарных года.

Работающие граждане подают заявление работодателю. Неработающие — в Социальный фонд России (лично, через МФЦ или портал госуслуг).

Основные документы, которые нужны для оформления выплаты: паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении, реквизиты счета. Если пособие оформляет не мать, требуется подтверждение того, что второй родитель эту выплату не получает и отпуск по уходу не использует. В случае опеки нужен акт органа опеки, при усыновлении — решение суда.



— Единовременная выплата при рождении: 28 450 рублей. Положена каждому новорожденному независимо от уровня дохода и количества детей в семье.

Размер пособия определяется на дату рождения ребенка, а не на день обращения за выплатой. Если ребенок родился 31 января 2026 года, а заявление подано в феврале, то выплату назначат в размере, действовавшем до индексации — 26 941,71 рубля.

Обращаться за пособием нужно по месту работы одного из родителей или, если оба не работают, в Социальный фонд.

Основные документы: заявление, паспорт, реквизиты счета, справка о рождении, копия свидетельства о рождении, справка с места работы другого родителя о неполучении пособия (если брак не расторгнут), СНИЛС ребенка и родителей.



— Материнский капитал увеличится: за первого ребенка — 728 922рублей, за второго (если не получали на первого) — 963 243 рублей. Неиспользованные остатки также вырастут — доплата на второго ребенка (если получали на первого) составит 234 321 рублей.

Все перечисленные выплаты, включая материнский капитал, будут проиндексированы автоматически, и для их получения не требуется подавать никаких дополнительных заявлений.



— Выплата при усыновлении ребенка-инвалида или ребенка от 8 лет: 217 385 рублей на каждого.

Право на выплату имеют усыновитель ребенка, опекун, попечитель или приемный родитель.

Заявление на выплату подается в Социальный фонд либо в МФЦ. Основные документы: свидетельство о рождении усыновленного ребенка, копия решения суда об усыновлении или документ об установлении опеки над ребенком.

Доцент Щербаченко обращает внимание на сроки: заявление нужно подать в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, дня вынесения органом опеки решения об установлении опеки или попечительства либо дня заключения договора о принятии ребенка в семью.

Также вырастут пособия на ребенка военнослужащего по призыву (до 19 309 рублей в месяц).

Она назначается независимо от получения других детских пособий и выплачивается со дня рождения ребенка до трех лет, но не дольше срока службы отца.

Пособие также положено детям курсантов военных образовательных организаций, но только пока отец учится на первом курсе.

Основные документы: паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, а также справка о периоде службы по призыву — из воинской части (если отец служит) или из военкомата по месту призыва (если служба окончена).

Также компенсация по уходу за ребенком-инвалидом (до 11 563 рублей). Получить ее может не только родитель или опекун, но и любой другой человек (например, родственник), подтвердивший уход не менее 14 часов в неделю.

Основные документы: заявление гражданина, осуществляющего уход, заявление законного представителя ребенка о согласии на уход, паспорт. Если за ребенком ухаживает работающий родитель (опекун, усыновитель, попечитель), нужен документ, подтверждающий, что работа осуществляется на условиях неполного рабочего дня.

По информации с сайта: rg.ru.

Фото: ТАСС