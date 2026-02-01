Интеллектуальная игра прошла с успехом

В рамках Недели педагога и наставника в 3-4 классах Шумерлинской школы-интерната прошла увлекательная интеллектуальная игра «Хочу всё знать».

Ребята из команд «Почемучка» и «Всезнайка» проявили прекрасные знания и отличную эрудицию, ответили на вопросы из разных областей.



По итогам игры стало ясно: главное — не победа, а общение, совместная работа, положительные эмоции, которые ребята получили во время игры. Уверены, что этот опыт зарядит их на новые знания и открытия.

О. Кудрявцева, Л. Кошкарова, педагоги Шумерлинской школы-интерната.