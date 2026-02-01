Зачем регистрировать право собственности в Росреестре?

Росреестр ведет единую базу недвижимости и называется она ЕГРН. Этот Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – официальный, общедоступный и достоверный источник сведений о правах граждан, юридических лиц и органов власти на земельные участки и объекты капитального строительства.



«Регистрация в ЕГРН – это признание и подтверждение государством права конкретного физического или юридического лица на конкретный объект, – подчеркивает руководитель Управления Росреестра по Чувашской Республике Екатерина Карпеева. – Если вы за регистрацией не обращались, то иногда про ваши правоустанавливающие документы – про договор приватизации или купли-продажи, про акт приема-передачи квартиры в новостройке и даже госакт на землю – знаете только вы и, может быть, вторая сторона сделки. Помните, что отсутствие регистрации повышает риск мошеннических действий с недвижимостью: злоумышленники могут попытаться зарегистрировать ваши объекты на себя по поддельным документам».



Государственная регистрация права защищает правообладателя и позволяет рассчитывать на компенсацию от государства в случае повреждения имущества при ЧС или его изъятия для государственных или муниципальных нужд, быстро распорядиться своим имуществом (продать, подарить, сдать в аренду и т.д. ) и получать в электронной форме услуги Росреестра и других ведомств. Кроме того, если право собственности зарегистрировано в Росреестре, то при оформлении наследства все данные по недвижимости нотариус может запросить самостоятельно.

Чтобы узнать, зарегистрировано право или нет, нужно заказать выписку из ЕГРН. Можно через МФЦ за плату или через «Госуслуги» бесплатно. Если придет уведомление об отсутствии сведений по данному объекту, значит, право не зарегистрировано.



Обратите внимание, что на портале госуслуг вся ваша зарегистрированная недвижимость должна отображаться в разделе «Недвижимость». Если там нет сведений, значит, право не оформлено.

За регистрацией права собственности можно обратиться самостоятельно в любой офис МФЦ с паспортом и правоустанавливающими документами. В ряде случаев оформить право можно и через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте Росреестра.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.