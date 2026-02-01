Ваш ребенок может быть в опасности!

Из-за недостатка жизненного опыта несовершеннолетние не всегда могут адекватно оценить степень риска и часто не осознают всех возможных последствий своих действий. Подростки нередко становятся жертвами манипуляций, им предлагают лёгкий и быстрый заработок в Интернете. В результате их могут вовлечь в противоправную деятельность в сетевом пространстве, в том числе в его теневых сегментах, для сбыта и распространения наркотических средств.



Уважаемые родители! Проявляйте бдительность: узнайте, на что ваш ребенок тратит деньги, что ищет в телефоне, о чем умалчивает. Обращайте внимание на резкую скрытность, нервозность при получении уведомлений на телефоне. Тревожный сигнал — появление дорогих вещей у ребенка без понятного источника доходов.



Самое важное — общайтесь с детьми. Объясните, что подобные «заманчивые предложения» — это ловушка. Не оставайтесь в стороне, пока не стало слишком поздно!



Уголовная ответственность за распространение наркотиков наступает с 14 лет и предусматривает строгое наказание, вплоть до лишения свободы.



Следственный комитет России призывает подростков: будьте осторожны! Не поддавайтесь на провокации незнакомых людей в сети Интернет и мобильных приложениях. Помните: «лёгкий» заработок часто ведет к тяжелым последствиям.



СК России.