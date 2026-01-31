Используя специальное приложение внутри мессенджера, жители могут легко и быстро записаться

на прием к терапевту. Постепенно список специалистов будет увеличиваться, что сделает получение медицинской помощи еще удобнее и доступнее.

Что нужно сделать, чтобы записаться к врачу через мессенджер «МАХ»:

Откройте чат-бот в мессенджере. Нажмите кнопку «Даю согласие» — это необходимо для обработки ваших персональных данных. Пройдите авторизацию через «Госуслуги», нажав на кнопку «Войти через «Госуслуги». После успешной авторизации начните запись себя или другого пациента: введите СНИЛС человека, которого хотите записать на приём. Подтвердите продолжение записи к участковому врачу. Выберите доступный день для записи. Укажите удобное время для приёма из предложенных вариантов. Подтвердите запись.

Сегодня благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» каждый может удобно и быстро получать электронные медицинские документы в личном кабинете портала «Госуслуги», записываться на прием к врачу онлайн, прикрепиться к поликлинике, управлять полисом ОМС и многое другое. Эта работа продолжается, чтобы сделать процессы проще и удобнее для каждого жителя республики.

По информации Минздрава Чувашии.