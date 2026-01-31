31 Янв

Жителям республики выдано более 23 тысяч электронных сертификатов на ТСР

Отделение Социального фонда России по Чувашской Республике оформило свыше 23 тысяч электронных сертификатов на приобретение более 696 тысяч технических средств реабилитации гражданам с инвалидностью в 2025 году. Всего на эти цели направлено более 659 миллионов рублей.

Жители республики, которым положены технические средства реабилитации (ТСР) по индивидуальной программе реабилитации инвалида, могут получать их двумя способами: на основании государственных контрактов, заключенных Социальным фондом с поставщиками, или с помощью электронного сертификата.


Если воспользоваться первым вариантом, то сроки поставки (изготовления) ТСР будут зависеть от наличия соответствующего государственного контракта. Получение ТСР с помощью электронного сертификата — более удобный способ, который позволяет приобрести необходимое изделие, учитывая все индивидуальные особенности граждан с инвалидностью, в сокращенные сроки после активации сертификата. Решение о приобретении ТСР с использованием электронного сертификата принимается в срок, не превышающий 5 рабочих дней. Сертификат привязывается к карте «Мир» получателя, он содержит данные о доступных товарах (например, кресло-коляска или слуховой аппарат), их количестве и предельной цене.


По закону максимальная стоимость единицы товара в сертификате определяется по цене аналогичного изделия в последнем контракте, где обе стороны полностью выполнили свои обязательства на момент подачи заявления гражданином на оформление сертификата.
При приобретении определенных видов технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий с использованием электронного сертификата демобилизованные участники специальной военной операции, получившие военную травму, могут рассчитывать на доплату из средств Фонда защитников Отечества.


Использовать сертификат можно в торговых точках, интернет-магазине и на маркетплейсах, интегрированных с платформой электронных сертификатов. Список точек продаж указан в каталоге ТСР на сайте Социального фонда.


Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.

