Единовременное пособие при рождении ребенка увеличивается

Начиная с 1 февраля, после индексации пособий и выплат Соцфонда России, единовременное пособие при рождении ребенка составит почти 28,5 тысячи рублей. Это лишь одна из множества мер поддержки семей, оказываемых СФР, в т.ч. в рамках национального проекта «Семья».

В 2025 году единовременное пособие получили 6200 семей, проживающих в Чувашии. Выплата положена всем россиянам, ставшим родителями, независимо от дохода и трудоустройства. Если родилась двойня или тройня – выплата назначается на каждого ребенка.



Работающим пособие автоматически перечисляется через работодателя. Неработающие могут подать заявление в Отделение СФР по Чувашии.



Благодаря цифровизации эту и другие выплаты и пособия можно оформить онлайн на портале госуслуг или получить проактивно. Заявление на единовременное пособие подается в течение 6 месяцев с рождения ребенка.



Важно: пособие могут получить не только родители, но и опекуны/усыновители.

