Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды

Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства об охране недр. Установлено, что собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения на территории Шумерлинского муниципального округа с привлечением юридических лиц со специализированной техникой в отсутствие лицензии на пользование недрами и в нарушение природоохранного законодательства были разработаны карьеры для добычи песка. В результате работ практически уничтожен плодородный почвенный покров на площади более 8,3 га. Ущерб, причиненный окружающей среде (почвам сельскохозяйственного назначения и недрам), составил около 450 млн рублей.



Материалы проверки природоохранной прокуратуры направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.



По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).



С целью возмещения вреда природоохранный прокурор обратился в суд. Решением суда требования природоохранного прокурора удовлетворены. Суд постановил взыскать в пользу органа местного самоуправления с собственника земельного участка ущерб, причиненный окружающей среде, в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу надзорным ведомством будет проконтролировано его фактическое исполнение.



