Сердце села забьётся по-новому

В Больших Алгашах завершено строительство сельского клуба

В блочно-модульном комфортабельном здании общей площадью 108 кв. м будут расположены зрительный зал на 49 мест, артистическая, помещение для хозяйственных нужд, гардероб, санузел. Реализация проекта стала возможной благодаря программе инициативного бюджетирования. На сходе граждан инициативный проект «Монтаж сборного сельского клуба в с. Большие Алгаши Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики» был поддержан большинством жителей.



Место расположения будущего учреждения культуры — в самом центре села — было определено жителями совместно с администрацией поселения. По итогам электронного аукциона от 2 июня 2025 года контракт на устройство Большеалгашинского сельского клуба был заключён с ООО «Импульс» (г. Чебоксары) на общую сумму 8 млн рублей, из которых 6 млн 400 тыс. руб. было выделено из республиканского бюджета, 1 млн 200 тыс. руб. — из местного бюджета и 400 тыс. руб. собрали жители села.



Работы по монтажу сборного сельского клуба продолжались в течение нескольких месяцев. 24 декабря объект был сдан. Все работы, в том числе и внутренние, завершены. Как сообщила нашей газете директор Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского муниципального округа Лариса Михайлина, на материально-техническую базу Большеалгашинского сельского клуба по соглашению с Минкультуры Чувашии из республиканского бюджета дополнительно была выделена субсидия в размере 1 млн руб. На эти средства закуплено музыкальное, звуковое и световое оборудование, изготовлены одежда сцены, сценические костюмы, приобретены жалюзи, отпариватель и большой плазменный телевизор.



Торжественное открытие сельского клуба запланировано на первую декаду марта. До этого предстоят работы по внутреннему оформлению, оснащению помещений мебелью, оргтехникой, другими необходимыми для комфортной работы деталями и предметами интерьера.

Совсем скоро сердце села наполнится голосами, теплом и уютом. И начнется новая страница культурной истории одного из старейших сел шумерлинского края.

История Большеалгашинского сельского клуба

Первый клуб-библиотека в Больших Алгашах был построен в конце тридцатых годов. Это было просторное деревянное здание с печным отоплением.



Первой заведующей клубом-библиотекой стала учительница иностранного языка Елена Ивановна Кириллова, которая до 1948 года совмещала педагогическую деятельность с клубной и библиотечной работой.



В 1948 году заведующими клубом поочередно работали Николай Иванович Мясников и Николай Кириллович Гусаров (Швецов).



В 50-е годы в стране началось активно развиваться кино, и в городских и сельских клубах стали массово устанавливаться киноустановки. До широкого распространения телевидения просмотр кинофильмов был одной из популярных в сельской местности форм массового досуга.

Одним из первых работников киносети из числа местных жителей Больших Алгашей был Николай Иванович Войнов. Продолжительное время киномеханиками в клубе работали Николай Григорьевич Зуев и Владимир Максимович Орлов.



Более 25 лет — с 1972 по 1997 годы — Большеалгашинским клубом руководила Надежда Игнатьевна Войнова. Под ее началом был создан вокально-инструментальный ансамбль, организован любительский театр. В самодеятельных коллективах жители села — и учителя, и молодежь, и школьники — принимали самое активное участие.



В 1997 году клуб возглавила Нина Васильевна Горбунова, которая, кроме своей основной работы, всегда активно участвовала в общественной жизни села.



Деревянное здание клуба-библиотеки функционировало в Больших Алгашах вплоть до 2003 года. В связи с ветхостью и невозможностью дальнейшей эксплуатации клуб и библиотека были переведены в здание бывшей школы, а деревянное строение было демонтировано.



С 2005 по 2008 годы заведующей клубом успешно работала бывшая учительница французского языка Наталья Петровна Марьян. В 2005 году ею был организован ансамбль русской песни «Сударушка», успешно здравствующий по сегодняшний день. По словам начальника Большеалгашинского территориального отдела Людмилы Ефремовой, неравнодушная Наталья Петровна принимала самое активное участие в продвижении инициативы строительства в родном селе нового клуба.



С 2009 года заведующей сельским клубом плодотворно работала Елена Леонидовна Дубенцова. В эти годы в здании был произведен ремонт, открыта модельная библиотека. В творческом тандеме с библиотекарем Валентиной Петровной Учаевой в эти годы Большеалгашинский сельский клуб достиг определенных результатов по сохранению народной традиционной культуры, развитию вокального и детского театрального творчества. Достаточно назвать детско-юношескую театральную студию «Светлячок». Талантливый коллектив неоднократно становился победителем и призером республиканских театральных конкурсов и в 2013 году защитил звание народного коллектива самодеятельного художественного творчества Чувашии.



Значимым для Большеалгашинского селького клуба был 2014 год: в результате республиканского конкурсного отбора учреждение стало обладателем сертификата на 400 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение звукового, светового, видеопроекционного и компьютерного оборудования, изготовлены одежда сцены и сценические костюмы.



Укрепление материально-технической базы не могло не способствовать началу нового этапа жизнедеятельности сельского клуба. В последующие несколько лет здесь активизировалась работа любительских объединений и коллективов самодеятельного творчества.



В настоящее время заведующей клубом работает Анастасия Кольцова. Молодая энергия привнесла в учреждение культуры свежие силы и новые идеи. Так и должно быть! Главное — не забывать о заложенных предшественниками традициях. Всё это вкупе может стать мощной основой для реализации в новых стенах самых смелых креативных замыслов и проектов, направленных на организацию интересного досуга и развитие творческого потенциала сельских жителей.

Ольга Дмитриева.